GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet uit Abcoude stopt: 'Wil op adem komen'

Ellemeet kwam in 2014 voor het eerst in de Tweede Kamer, als vervanger van Linda Voortman die met zwangerschapsverlof ging. Sinds 2017 heeft ze haar eigen plek in de Kamer. Naast zorg- en justitiewoordvoerder is zij vicevoorzitter van de GroenLinks-fractie en geldt zij als een vertrouweling van partijleider Jesse Klaver.