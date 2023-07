En weer was er een overval bij winkelcentrum Lunetten: ‘Natuurlijk voel ik me onveilig’

Reacties politie en gemeente

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er inderdaad meer surveillance komt rondom het winkelcentrum. "Dat betekent dat we zichtbaar én onzichtbaar meer aanwezig zullen zijn bij het winkelcentrum." Voor hoe lang dat is, kon de politie niet zeggen.

De gemeente laat weten dat handhaving het winkelcentrum de komende tijd vaker meeneemt in de rondes. "Daarnaast kijken we of er nog extra aanvullende inzet vanuit handhaving mogelijk is." Verder hangen er momenteel twee flexibele camera's in de omgeving het winkelcentrum. Vanwege de vele overvallen wordt de periode dat deze camera's er hangen met ten minste drie maanden verlengd.