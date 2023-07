Film over Barbie? Marjo is al 25 jaar verzamelaar en fan: 'Barbie is een gevoel'

Toch kruipt het roze Barbie-bloed waar het niet gaan kan. Want hoewel de verzameling bijna compleet is, gaat Marjo tóch door met zoeken. Naast de Barbie die in de VS te vinden is, koopt ze nog regelmatig poppen of accessoires. "Laatst kwam ik deze in de Kruidvat tegen", zegt ze terwijl ze een pop met glanzend rood haar omhoog houdt. "Dan vraag ik mezelf: heb ik 'm nodig? Het antwoord is natuurlijk nee..."