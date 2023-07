Dik boven de 40 graden in Zuid-Europa? Zo kom je de hitte door op vakantie

Hittestress?

Hoge temperaturen kunnen hittestress in je lichaam veroorzaken. Voor ouderen kan dat zelfs fataal zijn. Naarmate je ouder wordt, verloopt de regulering van een stabiele lichaamstemperatuur tijdens hitte minder goed. “Afgelopen juni is het hier in Nederland ook warm geweest en lag het sterftecijfer echt honderden aantallen hoger”, zegt Van Essen.

Dat laten ook de CBS-cijfers zien: in juni was er sprake van oversterfte onder 65-plussers en bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Dat betekent dat het aantal overleden mensen hoger was dan verklaarbaar door gangbare schommelingen in de cijfers. Het CBS wijst zelf op de hitte: vorige maand was de warmste juni ooit gemeten, zo’n 3 graden warmer dan normaal.