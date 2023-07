Doek valt voor Midzomergracht Festival: 'Moeilijk om plek te vinden in regenboogagenda Utrecht'

Dat er inmiddels zoveel andere evenementen in de stad zijn, is meteen de reden dat de stekker uit het festival wordt getrokken. Niet alles van het Midzomergracht Festival gaat verloren. De organisatie is in gesprek met het Utrecht Queer Culture Festival om te kijken welke zaken van het festival een plekje kunnen krijgen binnen dit nieuwe evenement. Dat zal in ieder geval gelden voor de Annie Brouwer-Korf prijs, die wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, organisaties of projecten die bijdragen aan de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+-gemeenschap in de stad.