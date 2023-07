Hulpdiensten rukken massaal uit voor vermoedelijke drenkeling Amersfoort die er al vandoor is

De politie kreeg vannacht rond 00.30 uur een melding binnen van een voorbijganger. Die had twee dronken personen langs de waterkant gezien en maakte zich zorgen over hun veiligheid. Eenmaal aangekomen troffen agenten maar één persoon aan. Die had natte kleren en leek dus het water in te zijn geweest. De persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.