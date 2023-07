Speelde een inwoner uit De Meern jarenlang een rol in internationale drugshandel? OM eist 10 jaar cel

Verdachte Van B. kwam bij politie en justitie in beeld na het onderscheppen van versleutelde berichten die criminelen uitwisselden via de servers van EncroChat en Sky ECC in Frankrijk. Daaruit blijkt volgens het OM dat hij uitvoerig contact had met opdrachtgevers en afnemers en dat hij korte lijnen had met mensen die werkten in havens van Rotterdam en Antwerpen.