Rechtbank wijst verzoek advocaten Taghi af om 9 maanden uitstel

Marengo-hoofdverdachte Taghi uit Vianen kwam zonder advocaat te zitten na de arrestatie van Inez Weski, in april. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Weski zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld en zat enige tijd in voorarrest.