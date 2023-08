Hoe de Beach Boys in de loop van een jachtgeweer keken en andere saillante verhalen over kasteel Loenersloot

Om in de adelstand verheven te kunnen worden had de familie een stamboom nodig. En dus werd er eentje verzonnen. Die hangt op een van de muren van het kasteel. Maar alleen de namen van de onderste helft zijn familieleden, de rest is erbij verzonnen. Het waren wel echte hooggeplaatste mensen, maar familie waren ze niet. De familie Martini Buys liet van die mensen portretten maken. In een speciaal ervoor gemaakte kist ging de familie met de portetten naar de Hoge Raad van de Adel. Maar die trapte er niet in. "Die zeiden, dat klopt niet. De helft van die familieleden is verzonnen. Dus wilden ze de aanvraag niet honoreren. Maar koning Willem I was net koning geworden en die zei: we hebben veel mensen van adel nodig. Deze mensen staan goed bekend, ze hebben veel geld en doen goede dingen, dus we gaan ze in de adelstand verheffen."