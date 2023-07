Baarn stelt omwonenden gerust na maken fout concerten, maar hoe kan het beter?

Zondag was de afsluiting van de concertenreeks Royal Park Live. Zowel BLØF als Bouke & The Elvis Matters gaven een concert op Paleis Soestdijk. Voor beide optredens zijn er 5000 kaartjes verkocht, dat zijn er in totaal 10.000. Volgens het bestemmingsplan zijn er maximaal 5000 bezoekers per dag toegestaan. Daarom maakten natuurorganisaties Stichting Behoud de Eemvallei en Stichting Behoud het Borrebos bezwaar.

De gemeente erkende dat er een fout was gemaakt, maar besloot uiteindelijk dat beide concerten mochten doorgaan. Dat vond Baarn na het afwegen van de verschillende belangen de beste oplossing.

Kees Koolmees van stichting Behoud de Eemvallei is erg boos over de gang van zaken en liet eerder al weten naar de rechter te stappen. "Ondertussen zijn we bezig om een aangifte op papier te zetten en dan stappen we naar de politie."