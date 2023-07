Bedenker Urban Chess Courts heeft nieuwe schaakmissie: 'Meer girl power is nodig'

Als vader van twee dochters heeft Medina Molina de ambitie de genderkloof in de schaaksport te dichten. "Via de schaaktafels maken we schaken zichtbaarder en vanzelfsprekender, ook voor meisjes en vrouwen. De verhouding wereldwijd tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen in de schaakcompetitie is 1 op 10. Veel te laag; meer girl power in de denksport is nodig."