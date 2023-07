Kostbare promotieflamingo van Lego gestolen uit Jaarbeurs: 'Hopelijk krijgt de dief gewetenswroeging'

Tot vorige week. De flamingo was ineens weg, bevestigt een woordvoerder van de Jaarbeurs. En dat is nog niet alles: "Deze week is er nóg een poging gedaan een beeld te stelen. Dat is door onze beveiliging gezien. Uit voorzorg hebben we nu alle beelden maar opgeborgen." De Utrechtse evenementenlocatie baalt er enorm van. "We vinden het heel vervelend, het was juist zo'n mooie promotie vanuit Lego."