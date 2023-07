Kamp Amersfoort bouwt replica van barak: ‘Jongeren moeten snappen wat hier in de oorlog is gebeurd’

Volgens Bruinvels is begrip opbrengen voor de situatie van de ander heel belangrijk, juist door de toenemende polarisatie. “Er zijn ook kinderen die uit Oekraïne of andere oorlogsgebieden komen, met een familie die gevlucht is vanwege politieke voorkeur of geloof. Die kijken heel anders aan tegen dit soort locaties. In de huidige tijd waarin er weer een oorlog is in Europa, waarvan we nooit hadden gedacht dat het opnieuw zou gebeuren, is het belang van een herdenkingsplek sterker dan ooit. Zodat de kennis over de Tweede Wereldoorlog niet wegvloeit”, aldus de museumdirecteur.