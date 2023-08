Na een frontale crash werkt singer/songwriter Suzy Dexter aan een nieuwe muzikale toekomst

De Bilt - Singer / songwriter Suzy Dexter uit de Bilt timmerde al jaren flink aan de weg met haar blues/rockband Suzy and the Rangers maar daar kwam letterlijk met een grote klap een einde aan. "Ik heb in 2017 een ongeluk gehad. Toen stonden we geboekt voor een groot optreden bij Serious Request maar ik werd kort daarvoor frontaal gecrasht door iemand die zat te appen. Toen was het even afgelopen met muziek maken. Alles dat ik normaal deed ging niet meer. Ik ging revalideren in plaats van leven."