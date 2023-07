Onderzoek dode man in De Bilt loopt nog

De Bilt - Het onderzoek van de recherche naar de dode man die in een woning in De Bilt is gevonden, is nog niet afgerond. Dat heeft de politie vandaag desgevraagd laten weten. "Vanuit de zorgvuldigheid moeten wij nog een aantal sporen nader onderzoeken. We sluiten niet uit dat dit nog wel enige tijd gaat duren", aldus een woordvoerder.