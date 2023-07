GGZ-verpleegkundige verdacht van downloaden kinderporno en verduistering medicijnen

Maar bij doorzoeking van zijn huis ontdekte de politie ook een grote hoeveelheid medicijnen, met name kalmerende middelen tegen angst- en slaapstoornissen maar ook zware pijnstillers. "Het was idioot veel. Veel meer dan je in een mensenleven kunt gebruiken", zei de verdachte zelf over de grote voorraad. De medicijnen had hij stiekem weggenomen bij de instelling waar hij sinds 2018 werkte.