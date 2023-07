Man uit Bilthoven krijgt 1,5 jaar celstraf voor bezit van kinder- en dierenporno

Van de achttien maanden gevangenisstraf zijn acht maanden voorwaardelijk met aftrek van het voorarrest. Aan het voorwaardelijke strafdeel verbindt de rechtbank een kortere proeftijd dan geëist werd door het OM, namelijk drie jaar in plaats van vijf. Drie jaar is de maximale proeftijd omdat de man is vrijgesproken van het vervaardigen en verspreiden van kinder- en dierenporno. Voorwaarde is wel dat de verdachte in behandeling gaat en kinderporno vermijdt, en dat beide wordt gecontroleerd.