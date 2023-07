Floris en Sander scoren hit met nummer over Utrecht

“Ik had al een tijdje een tekst, maar wist niet wat ik ermee moest of wilde”, legt Floris uit. Na een uitgaansavond in Amsterdam zat het duo samen in de trein terug naar hun stad. “Ik besloot het nummer, iets te hard, te rappen in de trein. Sander was eigenlijk meteen enthousiast en vond dat we er echt iets mee moesten.” Vanaf dat moment veranderde de grap in een serieuze productie. "Er is heel hard aan gewerkt, met dit als resultaat."