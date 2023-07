Auto vliegt van Lekdijk, 4 inzittenden gewond naar het ziekenhuis

Het ongeluk gebeurde rond 20.10 uur. Het was een eenzijdig ongeval. Hoe de auto van de dijk is gevlogen wordt uitgebreid door de politie onderzocht. De auto zou meerdere keren over de kop zijn gerold en is daarna zo'n 20 meter naast de dijk beland. Er is veel schade aan de auto. Ook een hekwerk is volledig vernield.