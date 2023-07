Dave L. officieel in beroep tegen veroordeling voor moord op Amersfoorter Mike Duif

Amersfoort - Amersfoorter Dave L., die tot 16 jaar celstraf is veroordeeld voor doodslag op zijn plaatsgenoot Mike Duif, heeft officieel hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. De rechtbank in Arnhem oordeelde twee weken geleden dat is bewezen dat de 55-jarige Dave L. zijn voormalige zakenpartner 27 jaar geleden heeft bestolen en doodgeschoten in de keuken van diens flat aan de Ariaweg.