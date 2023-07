Door een kapotte lift kan Fatih vaak zijn huis niet in of uit

Utrecht - Een bewoner van een zorgappartement in Leidsche Rijn kan met enige regelmaat zijn woning niet in of uit. Fatih zit in een rolstoel en is daarom afhankelijk van de lift. Maar de enige lift die naar zijn verdieping gaat, is volgens hem minstens een keer per maand buiten dienst. Dat betekent dat hij zijn woning niet in of uit kan. Vaak uren, soms een dag en vorig jaar zelfs enkele weken. “Ik ben het vertrouwen in mijn eigen woning kwijt.”