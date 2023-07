EK Modelautorijden in Utrecht: 'Een geweldige sport'

Ook Raymond Houtman, voorzitter van de overkoepelende organisatie voor modelautosport in Nederland (NOMAC) ziet dat het gros van de coureurs man is. “De laatste jaren weten wel steeds meer vrouwen de sport te vinden”, zegt hij. “En dat is een goede ontwikkeling. Er zitten echt talenten tussen.” Antonia schat haar titelkansen voor morgen echter niet heel hoog in. “Ik ben nog niet de beste courreur. Ik wil graag in de top veertig eindigen.” Het kan volgens haar nog wel spannend worden, want het is een lastige baan.