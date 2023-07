Gestolen auto klemgereden op A2, bestuurder had ook geen rijbewijs en was onder invloed

Na een check bleek de man uit Amsterdam mogelijk drie keer in de fout te zijn gegaan; hij reed in een gestolen voertuig, bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en was onder invloed van verdovende middelen. De politie onderzoekt of hij een strafbare hoeveelheid softdrugs had gebruik voordat hij de weg op reed. Dit zal meegenomen worden in het proces-verbaal.