Woerdense rolstoeltennislegende Vergeer in Tennis Hall of Fame: 'Dit is magisch'

De Woerdense Vergeer, winnares van 21 grandslamtitels en 7 gouden paralympische medailles, is al een paar dagen met haar familie in de Amerikaanse stad Newport, waar de ITHF z'n hoofdkwartier en museum heeft. Het is een belangrijke plek in de Amerikaanse tennisgeschiedenis, want in 1881 vond in Newport de eerste editie van de US Open plaats, destijds het tweede grandslamtoernooi ooit.