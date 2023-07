Succes Oranjeleeuwinnen werd hard bevochten door voorgangsters: 'Symbool van doorzettingsvermogen'

Mini, want veel materiaal van de geschiedenis van het vrouwenvoetbal is er niet. En van hoe voetbal in de media werd vastgelegd nog minder. Terwijl dat een geschiedenis is van toch al ruim een eeuw in Nederland. Veel van het materiaal dat er is komt uit (of ligt nog in) privécollecties. Een terugblik op enkele keerpunten in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal, en herinneringen aan andere tijden.