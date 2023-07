Verbouwing oude Tivoli overgedragen aan vastgoedontwikkelaar, renovatie start na zomer

De overdracht vormt het sluitstuk van een aanbesteding die in februari 2018 is gestart en in oktober van dat jaar in handen kwam van vastgoedontwikkelaar Stadswaarde. Het plan werd uitgewerkt door Stadswaarde waarna de gemeente op 15 oktober 2020 een omgevingsvergunning verleende. Vervolgens heeft de daadwerkelijke overdracht langer op zich laten wachten. Dat kwam mede door de coronacrisis en door een bezwaarprocedure op de verleende vergunning. De Raad van State verwierp dit beroep en daarmee werd de omgevingsvergunning onherroepelijk.