Druk op mantelzorgers in zomerperiode, extra hulp nodig in zorginstellingen

Een concrete oplossing op de korte termijn is er volgens Kusters niet, maar het belangrijkste is om te kijken naar de behoeften van mantelzorgers. "Wij horen ook van mantelzorgers dat ze het fijner vinden om in gesprek te gaan. Je kan iemand wel vragen om bij te springen, maar als diegene op leeftijd of overbelast is, kan je niet vragen om ook nog de bedden te komen verschonen", zegt Kusters. "Voordat de professionele hulp wordt ingeschakeld, heeft een mantelzorger gemiddeld vaak al 5 jaar zorg verleend. Nu zitten we dus op een punt dat de professionele zorg de mantelzorger gaat inschakelen. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan, want bij overbelasting wordt vaak een zorgvrager opgenomen in het verpleeghuis en dat verhoogt juist weer de druk op de zorg."