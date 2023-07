Vrouw uit Soest zonder rijbewijs gepakt, bijrijder met openstaande gevangenisstraf

De 20-jarige vrouw spreekt tegen dat de bijrijder, haar vriend, zich agressief heeft gedragen. Volgens haar was het juist de politie die zich agressief gedroeg. Ze benaderde RTV Utrecht met video's van het incident. Daarop is te zien dat de man door twee agenten tegen haar auto wordt vastgezet. Volgens de vrouw geeft één van de agenten de man een klap, maar dat is buiten beeld. Ook is de aanloop naar de aanhouding niet te zien en hoe de man in een politieauto wordt gezet.