Groep jonge scouts vertrekt vanuit Houten naar Zuid-Korea voor grootste scoutingevenement

Jens vertelt dat ze eerst in Zuid-Korea op een soort voorreis gaan. "Dan zitten we eerst in een hotel en vanuit daar gaan we naar allemaal hotspots in het land, zoals musea, tempels en bekende winkelstraatjes. Daarna gaan we naar het echte kamp, de Jamboree die 1 augustus begint en tot en met 12 augustus duurt. Daar kun je je inschrijven voor allerlei activiteiten met andere scouts van over de hele wereld. 's Avonds hebben we ook vrije tijd waarin we kunnen socializen met mensen uit andere landen", vertelt hij.