Montfoorters bezorgd om windmolenplan gemeente: 'Niet passend in groene landschap'

In de hele provincie Utrecht worstelen gemeenten met duurzame energie en een overvol stroomnet. De vraag naar elektriciteit is de afgelopen jaren flink gestegen doordat mensen bijvoorbeeld een warmtepomp, elektrische auto of andere apparatuur aanschaften, zei Stedin eerder in gesprek met RTV Utrecht.

Zo blijkt ook vandaag weer uit onderzoek van de Rekenkamer Zeist dat het tempo flink omhoog moet als de gemeente de gestelde doelen wil behalen. Zeist, zo concludeert onderzoeksbureau Ecorys, doet veel aan energiebesparing, maar moet "er een tandje bijdoen" om de gestelde doelen te behalen.

Het hoofddoel van Zeist is om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. In 2030 moet dat al voor een derde zijn. Via twee routes uit het plan 'Nieuwe Energie' wil de gemeente dat bereiken: energiebesparing aan de ene en duurzame energieopwekking aan de andere kant.