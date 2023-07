Leersummer die buurman doodschoot vrijgesproken, rechtbank vindt zelfverdediging aannemelijk

Er was niet eerder een fysieke confrontatie geweest tussen J. en Abdellah. J. deed rustig de deur open en kwam opvallend kalm over nadat hij Abdellah had neergeschoten. Hij probeerde het slachtoffer niet te reanimeren, maar belde 112. Daarna nam hij nog een pakje van een pakketbezorger aan. Volgens een buurvrouw gaf hij nog een schopje tegen de schoen van het slachtoffer. Hij liet op geen enkele manier blijken hoe erg het is dat door zijn toedoen iemand het leven is ontnomen, vond de officier van justitie. "Hij praat alleen over hoe erg het is voor hemzelf en gezin en toont op geen enkele wijze spijt of medeleven."