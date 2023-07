Woedende recreanten Doornse camping hekelen hoge belasting: 'Wij zijn jullie melkkoe'

De recreanten van de Bonte Vlucht wijzen erop dat veel van hen sowieso al te maken hebben met hoge inflatiekosten. "Zeker de helft van ons is afhankelijker van de plek op de camping dan ooit. Een vakantie in het buitenland zit er financieel niet meer in. Of we kiezen voor een minder milieubelastende vakantie in eigen land." Ze schrijven te vrezen dat het recreëren "iets voor de elite gaat worden".