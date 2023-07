Sovjet Ereveld in Leusden is tientallen donateurs kwijt sinds de oorlog in Oekraïne

Volgens de onderzoeker is het juist belangrijk om nu aandacht te besteden aan de impact van oorlog op normale families. Reiding raakte betrokken bij het Sovjet Ereveld in 1998, toen waren nog 0 soldaten geïdentificeerd, inmiddels zijn dat er meer dan 250. Van 220 soldaten zijn ook familieleden teruggevonden. De stichting heeft voor hen belangrijke vragen kunnen beantwoorden zoals: "Wat is er gebeurd met mijn vader of opa?" Of zelfs: "Waar is mijn man?"