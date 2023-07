Minder verdrinkingen, 'maar nog steeds meer zwemvaardigheid nodig'

De afgelopen tien jaar kwamen in Nederland jaarlijks gemiddeld 86 inwoners om het leven door onopzettelijke verdrinking. Bijna de helft van hen (45 procent) is 60 jaar of ouder, 8 procent jonger dan 10 jaar. 74 procent van dit soort verdrinkingen vond plaats in open water, zoals een rivier, sloot, meer of zee. 20 procent van de verdrinkingen gebeurde in en om het huis, bijvoorbeeld in bad. Meer dan de helft van de verdrinkingen werd veroorzaakt door een val in het water. Verdrinkingen komen naar verhouding het meest voor onder mensen van 60 jaar of ouder.