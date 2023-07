Oplichterskoppel de cel in voor financieel uitkleden verstandelijk beperkte man: ‘Verwerpelijk’

De oplichters hadden in de zomer van 2019 via de datingsite Badoo een afspraakje gemaakt met het slachtoffer. De man en de vrouw hebben allebei een dik strafblad en zijn al vaker veroordeeld voor dergelijke oplichtingspraktijken. Via Badoo zouden ze nog meer slachtoffers hebben benaderd en opgelicht. In verband met deze zaken moeten ze in september opnieuw voor de rechter verschijnen.