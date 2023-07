Kleinere musea steeds vaker doelwit van criminelen; hoe hou je ze buiten?

Wat hij wel wil zeggen, is dat het Stedelijk Museum ook nu al voldoet aan alle stappen in het barrièremodel. "Dat is puur vanuit praktisch, pragmatisch oogpunt. Want als het ergens niet klopt, gaat het tegen je werken. Als ik bijvoorbeeld een bruikleen aanvraag, krijg ik een lijst van criteria waar ik aan moet voldoen. Doen we dat niet, dan krijgen we het werk niet. Zo eenvoudig is het."