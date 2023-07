De Bilt geeft Golfbaan Noorderpark groen licht: 'We gaan verder waar we in februari zijn gestopt'

De komende anderhalve week zijn ze bij de golfclub druk bezig met poetsen. "Alles heeft vijf maanden achter en slot grendel gezeten. Wij gaan eigenlijk weer verder waarmee we in februari zijn gestopt", zegt Van der Lee. Het grootste gedeelte van het personeel heeft Chi Chi weten te behouden. Zij werden tijdens de sluiting ondergebracht bij twee van zijn andere zaken: Key West Beachouse aan de Haarrijnseplas en Pancake In The Park in het Utrechtse Noorderpark Ruigenhoek.