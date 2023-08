Henk Dissel bedacht in Zeist: 'Ik word zanger'

Door zijn vastberaden overtuiging is het gelukt om een succesvol artiest te worden. "Ik zat nog op de middelbare school toen ik me opgaf voor een talentenjacht in 2008 (de Tros Sterren Academy). Ik ben eerder van school gegaan - je was leerplichtig tot je 18e - maar dat mocht toen van de burgemeester want ik ging zingen. Ik werd tweede in de wedstrijd en kreeg een platencontract. Wat later kwamen er singles uit die het goed deden. Toen kreeg ik opeens heel veel optredens en nadat ik had meegedaan aan Toppers in Concert ging het helemaal los. Ik heb inmiddels in alle grote zalen van Nederland gestaan. Laatst nog in AFAS LIFE vanwege mijn 15-jarig jubileum."