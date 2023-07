Eerste Pride Walk in Leusden: 'Er is hier een conservatieve onderstroom'

Annet Belt, bekend SP-lid en voormalig fractievoorzitter, vult aan. "We zijn hier semi-tolerant. Aan de oppervlakte ruimdenkend, maar er is een conservatieve onderstroom. We doen hier graag normaal. Als je buiten de lijntjes kleurt, wordt het ongemakkelijk." Een ongemak dat volgens de organisatoren regelmatig de kop opsteekt in het dorp, maar veelal besmuikt.