Directeur mag worden verhoord over seance Rusthof, leden van spirituele groep niet

De oud-directeur van Rusthof en een oud-ambtenaar moeten zich wel verantwoorden. Het voorlopige getuigenverhoor van de twee moet wel gaan over de afspraken die over het onderzoek zijn gemaakt, het toezicht over het naleven van die voorwaarden en of de afspraken zijn nagekomen. De toenmalig ambtenaar was contactpersoon van de begraafplaats bij de gemeente en begeleidde de paranormaal onderzoekers. De ambtenaar is niet meer in dienst bij de gemeente Amersfoort.