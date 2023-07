Woningcorporatie neemt schade op na dodelijke flatbrand Overvecht: ‘Vooral luisterend oor bieden’

Zo waren medewerkers van de woningbouwcorporatie vandaag in en rondom de flat aanwezig als aanspreekpunt. De sfeer onder bewoners was bedaard, vertelt Douven: "We zijn met de bewoners in gesprek. We kijken dan of ze nog iets nodig hebben. Op dit moment merken we dat de sfeer rustig en gelaten is en dat er weinig behoefte is aan meer informatie over de brand."