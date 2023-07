OM in hoger beroep tegen vrijspraak Leersummer (54) die buurman doodschoot

De 54-jarige Leersummer kreeg in februari 2020 zijn buurman Abdellah aan de deur nadat hij over hem had geklaagd bij woningcorporatie Vestia. Zijn buurman zou al enige tijd overlast veroorzaken in de buurt rond de Vredeoordlaan. Abdellah had die ochtend een brief ontvangen met een laatste waarschuwing van de verhuurder. Volgens de rechtbank blijkt uit het dossier dat Abdellah zich regelmatig intimiderend, bedreigend, onvoorspelbaar en agressief naar anderen heeft gedragen, onder meer richting de verdachte J. Hiervoor werd ook een aantal keer de politie ingeschakeld.