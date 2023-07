Enquête: medewerkers openbaar vervoer voelen zich vaker onveilig

Utrecht - Mensen die werken in treinen, bussen, trams en andere vormen van het openbaar vervoer voelden zich in 2022 vaker onveilig dan in de jaren ervoor. Dat blijkt uit een enquête onder ov-medewerkers. Daaruit komt naar voren dat er voor het eerst in jaren een stijging is in het aantal medewerkers dat tijdens hun werk te maken kreeg met bedreigingen, mishandelingen, pesten of spugen.