Bouwers maken zich klaar voor bloemencorso: ‘Bassie en Adriaan is puur jeugdsentiment’

"We vinden het belangrijk om ook kinderen bij onze bouwgroep te betrekken", zegt Geoffrey Huisman van de bouwgroep. "Op die manier hopen we dat het corso kan blijven voortbestaan. De jongste is 4 en de oudste is 16. En dan zijn er natuurlijk ook nog een stuk of twintig volwassenen die meewerken. Het creatief bezig zijn met elkaar en samenwerken om iets moois neer te zetten is iets wat wij aan onze kinderen proberen mee te geven”.