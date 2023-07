Honderden nachtbrakers in Zeist zien Oranje gelijkspelen: 'Het was een groot feest'

Uiteindelijk werd het geen klinkende overwinning voor Nederland, want halverwege de tweede helft kopte Lindsey Horan de 1-1 binnen. Die stand verdween daarna niet meer van het scorebord. Een goed resultaat, vindt Hehakaija. Zeker omdat de VS de huidig wereldkampioen en een van de titelfavorieten is. "We hebben het gewoon ontzettend goed gedaan en best wel wat delen van de wedstrijd kunnen controleren. We hebben echt laten zien wat we in onze mars hebben."'