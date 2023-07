Verdachte gewelddadige inbraak juwelier Leersum aangehouden door tracker in gestolen sieraden

Dankzij de tracker kwam de politie de auto van de dieven al snel op het spoor. De wagen stond op de Dennenlaan in Veenendaal. Er lag een sporttas met sieraden in, maar het is onduidelijk of dit de hele buit was. In de auto lagen ook een bivakmuts en regenbroek die volgens het Openbaar Ministerie door een van de daders moet zijn gedragen.