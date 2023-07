Verhoging forensenbelasting langkampeerders Utrechtse Heuvelrug: melkkoe of nodig?

In de afgelopen 9 jaar is de forensenbelasting in de gemeente Utrechtse Heuvelrug met ruim 300 procent gestegen. Van 130 euro in 2014 naar 419 euro nu. Toen de laatste rekening binnenkwam, besloot een groep campinggasten zich uit te spreken. Tientallen bezwaarbrieven kwamen binnen bij de gemeente. "Wij zijn jullie melkkoe", schreven ze. Die brieven worden na het reces besproken in de gemeenteraad, vertelt een woordvoerder van de gemeente.