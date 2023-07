Sandra is 'moeder' van de hele Amsterdamsestraatweg: 'Alle eilandjes verbinden'

In de 27 jaar dat Sandra in deze buurt woont heeft ze veel zien veranderen. Ten goede, zegt ze. "Historisch gezien is de Amsterdamsestraatweg wel eens negatief in het nieuws gekomen." Sandra doelt op berichten over drugsonderzoeken, invallen en problemen met de verkeersveiligheid. Maar volgens haar is dat nu allemaal een stuk minder. Bovendien is het winkelaanbod verbeterd. "Kappers, metaalzaken, grote winkelketens, restaurantjes… Er is hier zo veel dat je eigenlijk de stad niet in hoeft."