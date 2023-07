Ervaren Utrechtse politici stoppen, maar deze Kamerleden uit de regio willen wel door

"Ik schrik niet van de hoeveelheid Kamerleden dat ermee stopt, dat is niet meer dan andere jaren", duidt de Utrechtse Marieke Koekkoek (Volt). Zelf heeft zij ook "bewust nagedacht" over of zij nog door wil. "Het is toch vier jaar en ik ben net weer moeder geworden." Haar eerste politieke termijn was een onrustige periode, zowel binnen de partij als in de politiek. Kamerlid Nilüfer Gündogan werd uit de fractie gezet en het eerste debat van Koekkoek was rondom de kwestie 'functie-elders' op 1 april 2021.