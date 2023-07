Nationaal Militair Museum voegt persoonlijke objecten toe aan collectie: ‘Eric is coming home’

Het museum vindt dat de 40-jarige periode van ‘The Wolfhounds’ een prominente plek in het museum verdient. Om die reden is een vitrine ingericht waar de militaire bezittingen van Eric worden tentoongesteld. “Mensen in de omgeving weten het nog heel goed, het verblijf van het roemruchte 32e squadron. In die tijd zaten zo’n duizend Amerikanen hier in een speciale woonwijk met een eigen school, eigen kerk, muziekzenders, McDonald’s in de buurt en er reden dikke Amerikaanse auto’s rond. Er was hier echt een Amerikaanse cultuur ontstaan in die periode. Dat hoorde erbij, het was sterk verbonden met Soesterberg en natuurlijk de vliegtuigen”, aldus de conservator.